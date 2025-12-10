Aγροτικές κινητοποιήσεις: Ενταση στην Πάτρα - Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ πριν τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου - Real.gr

Ένταση αυτή την ώρα στην Πάτρα όταν αγρότες που έχουν προγραμματίσει για σήμερα μπλόκο στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου εμποδίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Ενταση προκλήθηκε στην Πάτρα κατά τη διέλευση των αγροτών από την Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία με κατεύθυνση στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου καθώς αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ρίψη χημικών καθώς και κρότου – λάμψης, όπως μετέδωσε το tempo24news.

Από νωρίς άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έστησαν φραγμούς προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης των αγροτών στη γέφυρα.

Η κινητοποίηση είχε προαναγγελθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου Αγγελοκάστρου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πανελλαδικών αγροτικών διαμαρτυριών.

Από την Πάτρα ξεκίνησαν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και αποκλείστηκαν στη στροφή της Εθνικής Οδού.

Τελικά λίγο μετά τις 13.00 πέρασαν πεζή από την Εθνική Οδό προς τη γέφυρα, αφού οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν την είσοδο των τρακτέρ.

Οπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, στο σημείο της γέφυρας, βρίσκονταν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με προορισμό το νοσοκομείο του Ρίου, αλλά δεν κατέστη δυνατή η διέλευση τους από το σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τη συνοδεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα ασθενοφόρα, μετέβησαν στο νοσοκομείο από άλλη κατεύθυνση.