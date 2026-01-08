Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στο Καλπάκι - Real.gr

Quantcast
Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στο Καλπάκι
Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στο Καλπάκι

16:05, 08/01/2026
Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στο Καλπάκι

Ένταση επικρατεί από νωρίς το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της εθνικής οδού που οδηγεί προς το Τελωνείο Κακαβιάς, όπου σημειώνονται κινήσεις αγροτικών οχημάτων και παρεμβάσεις της Αστυνομίας.

Δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού προς τα σύνορα, με κλούβες να αναπτύσσονται στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποτραπεί η προσέγγιση τρακτέρ που είχαν ξεκινήσει από το Καλπάκι.

Παρά τα μέτρα, ομάδα αγροτών κατάφερε να κινηθεί μέσω παράδρομων και αγροτικών εκτάσεων, φτάνοντας έως τη διασταύρωση κοντά στο τελωνείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγαλύτερος αριθμός των τρακτέρ απέφυγε τελικά τα αστυνομικά μπλόκα και επέστρεψε στο Καλπάκι, όπου προχώρησε σε αποκλεισμό της εθνικής οδού στο ύψος του Παρακάλαμου.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και περιορισμούς στην κυκλοφορία κατά σημεία.

