Ένταση στα μπλόκα των αγροτών με ρίψη χημικών - Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας - Real.gr

Στα δύο έχει κοπεί από το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) η Ελλάδα καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κόμβο της Νίκαιας, προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας, κλειστά είναι και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης από τρακτέρ που κατάφεραν, σπάζοντας τα προστατευτικά στηθαία, να μπουν από παράδρομο της Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης.

Η συμμετοχή των αγροτών με τρακτέρ είναι πολύ μεγάλη ενώ εκεί βρίσκονται εργαζόμενοι, το Εργατικό Κέντρο και φοιτητές που έχουν έρθει να τους συμπαρασταθούν.

Στον κόμβο της Νίκαιας βρίσκονται τώρα αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα και Λάρισα και αγρότες που είχαν προσυγκεντρωθεί από Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία, στον κόμβο του Πλατύκαμπου.

Έχουν σπάσει τα μπλόκα των αστυνομικών, αφού προηγήθηκαν μεγάλες εντάσεις με ρίψη πολλών χημικών και κρότου λάμψης από την πλευρά των αστυνομικών.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο αγρότες, ένας αγροτοσυνδικαλιστής, ο κ. Σιδηρόπουλος, τραυματίστηκε όταν σύμφωνα με καταγγελίες του ιδίου, χτυπήθηκε από αστυνομικούς στον κόμβο της Νίκαιας και ένας αγρότης στον κόμβο του Πλατυκάμπου.

Σύμφωνα με την ERT, δύο αγρότες, εκ των οποίων ο ένας είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς όπως κατήγγειλαν χτυπήθηκαν από αστυνομικούς. Επίσης ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ακραίο αυταρχισμό κατήγγειλαν οι αγροτοσυνδικαλιστες επισημαίνοντας ότι δεν θα φύγουν από το δρόμο αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τους.

Τη Δευτέρα, στις 5:30 έχει προγραμματιστεί συνέλευση στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νίκαιας από τους αγρότες προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Οι αστυνομικοί είχαν παρατάξει δυο κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στον κόμβο της Νίκαιας, κλείνοντας τον δρόμο και μην επιτρέποντας στους αγρότες να περάσουν.

Είχε προηγηθεί η άνοδος των τρακτέρ από την προσυγκέντρωση του Πλατύκαμπου, αφού προηγήθηκαν οι συμπλοκές με τους αστυνομικούς είχαν καταφέρει να ανέβουν στην Εθνική Οδό και αφού έσπασαν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και μέσω τον παράδρομο ανέβηκαν και οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο της Νίκαιας.

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Κάποιοι αγρότες ανέβηκαν από άλλα σημεία του Ε65, από το Προάστιο και από τους Σοφάδες, εκεί όπου σύμφωνα με τους αγρότες, υπήρξε ρίψη χημικών από δυνάμεις της αστυνομίας. Κατάφεραν με αγροτικά μηχανήματα να μετακινήσουν το βαν της αστυνομίας και να περάσουν.

Αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών υπήρξε και στην Καρδίτσα, ήταν όμως τόσο πολύς ο κόσμος και τόσο εξαγριωμένος που η αστυνομία δεν αντέδρασε, διότι αν αντιδρούσε υπήρξε φόβος για πολύ σοβαρά επεισόδια.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο όπου αναμένεται να ξενυχτήσουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποκλεισμοί δρόμων, ωστόσο εντός των επόμενων ωρών οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα προβούν σε κάτι τέτοιο, όχι στο συγκεκριμένο σημείο αλλά κατά πάσα πιθανότητα στον δυτικό κόμβο της Εγνατίας Οδού, στη δυτική είσοδο της Κομοτηνής. Αν αποφασιστεί κάτι για κλιμάκωση του αγώνα, πάντοτε σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από τα άλλα σημεία των μπλόκων στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουν να κλείσουν και αυτοί τους δρόμους.

Οι αγρότες, πέραν των θεμάτων που αφορούν όλους τους συναδέλφους τους, ζητούν να παραμεριστούν οι τεχνοκράτες από τη διαχείριση των δικών τους θεμάτων και να υπάρχει εκπροσώπηση αγροτών μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα κάποιοι κάνουν λόγο πλέον ανοικτά, για ίδρυση και λειτουργία Αγροτικού Επιμελητηρίου.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, δεκάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους έχουν παραταχθεί μπροστά από το Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Λιπασμάτων ενώ συνεχώς προστίθενται και νέα τρακτέρ.

Συντεταγμένα θα κινηθούν μετά από δύο μέρες, στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο της Αλεξάνδρειας, χωρίς ωστόσο να κλείσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Τη Δευτέρα, στα διόδια των Μαλγάρων θα υπάρξει νέο μπλόκο από αγρότες των Κυμίνων, της Χαλάστρας αλλά και των γύρω περιοχών του Δήμου Δέλτα, οι οποίοι θα παραταχθούν περιμετρικά των διοδίων και δεν θα διακόψουν η κυκλοφορία των οχημάτων.

Την ίδια ημέρα θα στηθεί ακόμη ένα μπλόκο στα δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Χαλκηδόνας. Ήδη τα τρακτέρ βρίσκονται στην κεντρική πλατεία και αύριο θα μετακινηθούν στον κόμβο της Χαλκηδόνας.