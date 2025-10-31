Ένταση και επεισόδια στα Εξάρχεια - Έγιναν 14 προσαγωγές - Real.gr

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, μετά το τέλος πορείας που πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας ομάδα αντιεξουσιαστών για τον αναρχικό που είχε χάσει τη ζωή του πριν από ένα χρόνο, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.