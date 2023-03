Ένταση με τον Κούγια στη δίκη Πισπιρίγκου: «Τα παιδιά δεν πεθαίνουν από έμφραγμα» - «Θα έπρεπε να ντρέπεστε»

Με την κατάθεση της παιδιάτρου Αικατερίνης Τριάντου, διευθύντριας στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, συνεχίστηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για την ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης της Τζωρτζίνας.

της Άννας Κανδύλη

Η μάρτυρας κατέθεσε σχετικά με την εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο, η οποία έγινε μετά από αναφορά της μητέρας για επεισόδιο σπασμών. Ωστόσο, όπως είπε οι εξετάσεις που έκανε ήταν φυσιολογικές.

«Όταν με ενημέρωσαν μου είπαν ότι πριν 15 ημέρες η μάνα είχε φέρει νεκρό και ένα ακόμη αδελφάκι και ένα ακόμη αδελφάκι στο πλαίσιο λευχαιμίας πέθανε» . Για αυτό τον λόγο ανέφερε η μάρτυρας, ζήτησε σειρά εξετάσεων μεταξύ των οποίων και καρδιολογικές οι οποίες, ωστόσο, όπως ενημερώθηκε είχαν γίνει πρόσφατα και η καρδιολόγος δεν το έκρινε απαραίτητο.

Η παιδίατρος κατέθεσε πως είχε καταγράφει ένα μόνο «στιγμιαίο» επεισόδιο όταν το παιδί «έγραψε στο μηχάνημα 132 σφίξεις».

Μάρτυρας: Βγήκε καρδιογράφημα και ήταν φυσιολογικό μάλλον κάποιο από τα αυτοκόλλητα κουνήθηκε...

Αλέξης Κούγιας: (γελάει) δεν ντρέπεστε λιγάκι;

Μάρτυρας : Ξεκολλάνε…

Πρόεδρος: (προς Κούγια) πρέπει να ντρέπεστε, απαράδεκτο.

Αλέξης Κούγιας : Εντάξει κυρία πρόεδρε.

Πρόεδρος : Θα περάσουν πολλοί μάρτυρες.

Αλέξης Κούγιας : Όχι τέτοιοι.

Πρόεδρος : Αν αντιδρούμε έτσι…

Αλέξης Κούγιας: Προς Θεού έχουμε την κυρία που έφαγε το παιδί . Αυτόφωρο πρέπει να πάτε…

Πρόεδρος : Θα ρωτήσετε όταν έρθει η ώρα .. θα καταθέσει αυτά που γνωρίζει.

Αλέξης Κούγιας: Και εμείς θα κάνουμε αυτά που πρέπει.

Η μάρτυρας ωστόσο επέμεινε πως «Δεν μπορεί ένα στιγμιαίο γεγονός να αποδοθεί σε κάτι. Δεν βρέθηκε κάτι…Το παιδί δεν μου απαντούσε σε ότι το ρωτούσα αλλά συνεργαζόταν σε ότι του ζητούσα .Είπα στη μαμά ότι δεν έδειξαν τίποτα οι εξετάσεις, δεν βρήκαμε νόσο να το πάτε σπίτι και σκεπτόμενη τα άλλα παιδιά της της είπα η πόρτα μας είναι ανοικτή … Δεν μου είπε τίποτα. Ήθελα να της δώσω θάρρος να γυρίσει σπιτι της … Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο πονεμένο δίπλα στο παιδί του…» ανέφερε και στη συνέχεια μίλησε για τον εμετό του παιδιού και την απόφασή της να παραμείνει το παιδί στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Η γιατρός σημείωσε πως η κλινική εικόνα του παιδιού ήταν καλή και οι γιατροί σοκαρίστηκαν όταν έπαθε ανακοπή. «Κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον αναρωτιόμασταν «γιατί , τι έγινε ;» Δεν είχε κανείς να πει τίποτα. Σηκωθήκαμε όλοι με ένα κόμπο στο στομάχι και πήγαμε στις δουλειές μας» είπε και συνέχισε «Δεν πεθαίνει έτσι ένας άνθρωπος … Πρέπει να έχεις κάτι για να πεθάνεις…Υπάρχει κάποια αιτία που οδηγείται εκεί ο άνθρωπος . Στη μικρή τουλάχιστον μέχρι τις 9/4 δεν υπήρχε καμία αιτία …».

Η κ. Τριάντου δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης που για ακόμη μια φορά έκανε λόγο για «στημένη ανάκριση».

«Αυτά που έζησα κατέθεσα» απάντησε η μάρτυρας η οποία κλήθηκε να εξηγήσει «από τι πέθανε το παιδί;».

«Δεν πέθανε σε εμένα το παιδί» ανέφερε η γιατρός και συμπλήρωσε «αν ξέραμε δεν θα ήμασταν εδώ».

Αλέξης Κούγιας: Με χορήγηση κεταμίνης μπορεί να προκληθεί ανακοπή;

Μάρτυρας: Να ρωτήσετε αναισθησιολόγο, εγώ δεν έχω δουλέψει ποτέ με κεταμίνη … Υπάρχουν φάρμακα, όπως ναρκωτικά κλπ που κάνουν ανακοπή.

Αλέξης Κούγιας: Σας είπαν πώς έπαθε ανακοπή;

Μάρτυρας: Μου είπαν ότι το βρήκαν πεθαμένο και έκαναν τεράστια προσπάθεια να το επαναφέρουν

Αλέξης Κούγιας: μπορείτε να εξηγήσετε πώς η κεταμίνη οδηγεί σε ανακοπή;

Μάρτυρας : Δεν γνωρίζω τη δράση του φαρμάκου

Αλέξης Κούγιας: Υπήρχε κεταμίνη στο νοσοκομείο;

Μάρτυρας: Στο τμήμα μου δεν υπάρχει, οι αναισθησιολόγοι την ξέρουν. Εγώ την έμαθα αργότερα όταν ρώτησα

Αλέξης Κούγιας: Το ίδιο και η κατηγορούμενη, το έμαθε μετά … Θα μπορούσε να προκαλέσει ανακοπή με φραγή μύτης και στόματος;

Μάρτυρας: Δεν είμαι εγκληματολόγος. Ήμουν μπροστά;

Αλέξης Κούγιας: Θα μπορούσε;

Μάρτυρας: Ξέρω ότι οι μανάδες αγαπάνε τα παιδιά τους …

Πρόεδρος: Μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία ;

Μάρτυρας: Βεβαίως. Η εσκεμμένη ασφυξία είναι αιτία ανακοπής.

«Τα παιδιά δεν πεθαίνουν από έμφραγμα»

Η μάρτυρας αναφερόμενη στη μικρή την ώρα που την εξέτασε είπε πως «ήταν εντελώς καλά και έτρωγε απ' έξω …» ενώ στη συνέχεια επανέλαβε πως «είδαμε τα συμπτώματα» σχετικά με τον εμετό που στάθηκε η αφορμή να παραμείνει στο νοσοκομείο.

«Αυτό που κατάλαβα ήταν πως το παιδί ήταν σε άριστη κλινική κατάσταση… Λέω πώς μπορεί να πεθάνει έτσι ένα παιδί που θέλει να φάει σουβλάκια;» είπε. Μάλιστα, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις τόνισε ότι «το εικοσιτετράωρο που ήμουν εγώ και έλεγξα το παιδί ήταν ασυμπτωματικό και γι αυτό είπα να πάρει εξιτήριο. Δεν ξέρω τι έγινε μετά…» και απευθυνόμενη στον Αλέξη Κούγια ανέφερε «είναι σαν να σας λέω τι θα κάνετε για την υπόθεση της κυρίας Καϊλή….».

Η επιμονή της παιδιάτρου ότι «το παιδί δεν έκανε συμπτώματα που ήταν συμβατά με καρδιακή νόσο» οπότε η εξέταση χόλντερ δεν θα βοηθούσε προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης.

Αλέξης Κούγιας: Μας έχετε τρελάνει στα ψέματα. Τόσα ψέματα δεν έχει πει κανείς.

Μάρτυρας: Είμαι δημόσιο πρόσωπο παρακαλώ κυρία πρόεδρε να με προστατεύσετε.

Πρόεδρος : Σας παρακαλώ κύριε συνήγορε.

Αλέξης Κούγιας: Αφήσατε ένα παιδάκι να πεθάνει επειδή ήταν Σαββατοκύριακο και πήγατε διακοπές . Η κατηγορούμενη είναι κατηγορούμενη από εσάς…

(…)

Αλέξης Κούγιας: Αφού δεν έγιναν εξετάσεις στις 9.4 ή στις 10.4 πως είστε σίγουρη ότι δεν είχαν αυξηθεί οι τιμές

Μάρτυρας : Οι γιατροί ξέρουν εκείνη την ώρα αν υπάρχει λόγος...

Αλέξης Κούγιας : Οι γιατροί δεν κάνουν λάθη;

Μάρτυρας : Δεν ξέρω...

Αλέξης Κούγιας: Μπορεί να έχει γίνει ιατρικό λαθος εδώ; Αν αποδειχθεί ότι η μητέρα δεν έκανε τίποτα, τι άλλο μπορεί να συνέβη;

Μάρτυρας : Δεν μου έρχεται η φράση στα ελληνικά... it's up to you...

Αλέξης Κούγιας: Ε, τότε θα πω κι εγώ Κορωπί. Καλές γιορτές...