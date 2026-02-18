Έντονες βροχοπτώσεις στην Ήπειρο: Υπερχείλισαν ποτάμια - Εικόνες - Real.gr

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται στις παραποτάμιες περιοχές της Ηπείρου, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να είναι στα λασπόνερα και σταβλικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίμνες.

Χθες το βράδυ υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, με τον Δήμο Φιλιατών να εκδίδει επείγουσα ανακοίνωση προς ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο 8ο-11ο χλμ στην επαρχιακή οδό Νεράιδας-Σαγιάδας, στη θέση Σκάλα Φιλιατών λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά. Η κίνηση διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω έντονων φαινομένων, με αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεων βράχων προς τον Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου και στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Κοκκινολιθαρίου, Σιδέρης και Χαραυγής(Λύκου). Ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των τοπικών αρχών και τη σήμανση».

Στους Νομούς Πρέβεζας και Άρτας επίσης χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών θάφτηκαν στα νερά. Στην Πρέβεζα υπερχείλισε σε πολλά σημεία, ο ποταμός Λούρος και στα χωριά Πέτρα, Στρογγυλή και Βίγλα τα νερά εξαφάνισαν τα χωράφια και δημιούργησαν προβλήματα σε κτηνοτροφικές μονάδες. Στον κάμπο της Άρτας από την συνεχιζόμενη έντονη βροχόπτωση έχουν πλημμυρίσει χωράφια στην περιοχή Νεοχωρίου.