Έντονη βροχόπτωση στα Τρίκαλα - «Φούσκωσε» ο Ληθαίος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
Έντονη βροχόπτωση στα Τρίκαλα – «Φούσκωσε» ο Ληθαίος – ΒΙΝΤΕΟ

11:49, 01/02/2026
Μέσα σε λίγες ώρες ο Ληθαίος ποταμός στο κέντρο των Τρικάλων φούσκωσε και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε συναγερμό.

Σύμφωνα με την πρόγνωση τα φαινόμενα θα είναι έντονα καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.

Πηγή: trikalavoice.gr

