Εντοπισμός 40 μεταναστών στο Φαρμακονήσι από το Λιμενικό - Real.gr

Στον εντοπισμό 40 αλλοδαπών, εκ των οποίον 24 άνδρες,13 γυναίκες και 3 ανήλικοι, προχώρησαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Φαρμακονήσι.

Οι μετανάστες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (23/02) κατά τη διάρκεια χερσαίων ερευνών και μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι του Λακκιού στη Λέρο.

Ακολούθως, οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού για προσωρινή φιλοξενία. Στο μεταξύ, το Λιμεναρχείο Λέρου έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες άφιξης τους.