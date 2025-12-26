Eντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια - Real.gr

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στη ορεινή Φωκίδα, όπου εντοπίστηκαν , κάτω από χιονοστιβάδα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Χωρίς τις αισθήσεις τους, κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη, εντοπίστηκαν οι τρεις αγνοούμενοι, καθώς επίσης και μία γυναίκα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ήταν έμπειροι ορειβάτες, οι οποίοι είχαν σχεδιάσει να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο στην περιοχή. Ο τρίτος άνδρας και η γυναίκα, οι οποίοι ήταν ζευγάρι πήγαν εκτάκτως μαζί τους. Όλοι μαζί είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής, στο οποίο επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες. Έκτοτε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή τους δηλώθηκε από συγγενείς.

Σημειώνεται πως οι διασώστες εντόπισαν πατημασιές στο χιόνι και ακολουθώντας τα ίχνη οδηγήθηκαν, μετά από ώρα, στον εντοπισμό των αγνοουμένων, οι οποίοι είχαν καταπλακωθεί από χιονοστιβάδα.

Υπενθυμίζεται πως είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες να είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες.