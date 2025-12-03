Εντοπίστηκαν όπλα σε φρεάτιο του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης - Real.gr

Quantcast
Εντοπίστηκαν όπλα σε φρεάτιο του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης

18:20, 03/12/2025
Εντοπίστηκαν όπλα σε φρεάτιο του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα όπλα δεν ήταν λειτουργικά, καθώς είχαν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση λόγω παλαιότητας και των συνθηκών στο σημείο όπου βρέθηκαν.

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο εύρημα βρέθηκε ένα υδραυλικός που κλήθηκε για εργασίες στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Τρίτης κατά τη διάρκεια εργασιών στο κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης του κτιρίου, ο υδραυλικός εντόπισε εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα, προκειμένου να διαλευκανθεί το πώς βρέθηκαν εκεί τα όπλα.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα, προκειμένου να διαλευκανθεί το πώς βρέθηκαν εκεί τα όπλα.

