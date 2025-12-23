Εντοπίστηκαν τέσσερα όπλα σε σπίτι στα Άνω Λιόσια - Τρεις συλλήψεις - Real.gr

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής εντόπισαν συνολικά τέσσερα όπλα σε οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου αποθηκεύονται όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας στο σπίτι και με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ που έγινε στις 20/12 εντοπίστηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια, δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπρόπυργου, καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες, μία 44χρονη, ένας 48χρονος και ένας 71χρονος, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.