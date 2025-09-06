Quantcast
Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό - Real.gr
Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό

00:20, 06/09/2025
Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό

Χειροβομβίδα εκπαιδευτικού τύπου εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Σερρών και Πύλου στον Κολωνό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το βράδυ ένας 49χρονος βρήκε την χειροβομβίδα μέσα σε κουτί δίπλα σε κάδο σκουπιδιών και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που απομάκρυνε την χειροβομβίδα.

Λόγω του περιστατικού εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή ωστόσο πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

