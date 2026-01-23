Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι στο Κιάτο - Συνελήφθη 51χρονος - Real.gr

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης μέσα σε σπίτι στο Κιάτο εντόπισαν αστυνομικοί μετά από συντονισμένη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 51χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μετά από διερεύνηση πληροφοριών των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών αναφορικά με την δράση ενός άντρα που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης στοιχείων, ο εντοπισμός του 51χρονου και η πιστοποίηση της δράσης του.

Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών έθεσαν υπό επιτήρηση το σπίτι του 51χρονου στην περιοχή του Κιάτου και μόλις αυτός βγήκε από το σπίτι του, τον ακινητοποίησαν και εντόπισαν στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνέχεια, διενήργησαν έρευνα εντός της οικίας όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης υδροπονικής μεθόδου αποτελούμενο από 2 θερμικά πάνελ με 14 λαμπτήρες, 2 ανεμιστήρες, σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα, φυσούνες εξαερισμού, και αφυγραντήρα,

• το χρηματικό ποσό των 38.950 ευρώ,

• 40 δενδρύλλια κάνναβης,

• 1 κιλό και 198 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• 20 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

• αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.