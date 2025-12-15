Εντοπίστηκε σκάφος με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης – Πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους ο «Έλληνας Εσκομπάρ» - Real.gr

Quantcast
Εντοπίστηκε σκάφος με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης – Πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

09:39, 15/12/2025
Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ενδεχομένως από πέντε έως επτά τόνους, εντόπισαν οι γαλλικές Αρχές σε σκάφος ανοιχτά της Γαλλίας αξιοποιώντας πληροφορίες του ελληνικού FBI.
Του Θεοδόση Π. Πάνου

Το σκάφος, ελληνικών συμφερόντων, δεσμεύτηκε ανοιχτά του Ατλαντικού και ρυμουλκείται εδώ και δύο ημέρες με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας προς τις γαλλικές ακτές.

Το σκάφος είχε 5 άτομα πλήρωμα, ενώ πέντε συλλήψεις έχουν γίνει και σε Κατερίνη, Θήβα, Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι γνωστός γνώριμος των Αρχών, γνωστός ως «Ελληνας Εσκομπάρ», ο οποίος το 2004 είχε συλληφθεί για τη μεταφορά έξι τόνων κοκαΐνης και είχε αποφυλακιστεί το 2015.

Το σκάφος στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στον Πειραιά, όπου θα καταμετρηθούν τα ναρκωτικά και θα παραδοθούν στις Αρχές και οι πέντε συλληφθέντες που βρίσκονται εν πλω.

