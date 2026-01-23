Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη ανήλικη που το είχε σκάσει από το σπίτι της – Έγιναν 3 συλλήψεις - Real.gr

Οι αστυνομικοί κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας από την μητέρα της ανήλικης, εντόπισαν την 13χρονη το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης και στη συνέχεια την παρέδωσαν σε αυτή.

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης, μια 13χρονη ανήλικη, η οποία αναζητούνταν από τους οικείους της από τις 16 Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. προχθές το απόγευμα στην περιοχή της Κυψέλης, τρεις αλλοδαποί από την Αίγυπτο ηλικίας 16, 18 και 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι η 13χρονη αποχώρησε από την οικία της την 16-1-2026 και έκτοτε διέμενε σε διαμερίσματα στην περιοχή της Κυψέλης και της Καλλιθέας, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με τους οικείους της.

Ακόμα, συνελήφθησαν και οι τρεις αλλοδαποί δράστες οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις αρχές, ως όφειλαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ