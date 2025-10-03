Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στη Λευκάδα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στη Λευκάδα - ΒΙΝΤΕΟ
Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στη Λευκάδα – ΒΙΝΤΕΟ

09:47, 03/10/2025
Η κακοκαιρία στην περιοχή της Λευκάδας και συγκεκριμένα λίγο έξω από το Καλαμίτσι, προκάλεσε χθες έναν εντυπωσιακό υδροστρόβιλο.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

