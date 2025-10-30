ΕΟΠΥΥ: Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα πληροφοριακά του συστήματα - Real.gr

Από τον Αύγουστο 2023 ο ΕΟΠΥΥ σχεδιάζει, υλοποιεί και αναμένεται να ολοκληρώσει τον Ιανουάριο του 2026 την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα πληροφοριακά του συστήματα, με στόχο την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Αυτό ανέφερε μιλώντας στο 8th Health IT Conference, η διοικήτρια του Οργανισμού, Θεανώ Καρποδίνη.

Όπως δήλωσε: «Ο ΕΟΠΥΥ, ως ο κεντρικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, έχει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε κάθε ασθενής να έχει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Με καινοτόμα εργαλεία, με ισχυρές συνεργασίες και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μεταρρυθμιστικούς παράγοντες, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το σύστημα υγείας θα σταθεί ανθεκτικό και δίκαιο για όλους».

Παράλληλα, τόνισε πως με την ανάπτυξη ενός πλήρους ψηφιακού περιβάλλοντος λειτουργίας, δημιουργείται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα κυρίως για τον ασθενή/δικαιούχο αλλά και για τον πάροχο που συναλλάσσεται με τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης, μέσα από την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και Data Analytics, ο Οργανισμός μπορεί και παρακολουθεί τις δαπάνες σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει τάσεις και λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις πολιτικής και μπορεί να ανιχνεύει τυχόν παραβατικές συμπεριφορές.

Ο στόχος, συμπλήρωσε η διοικήτρια του του ΕΟΠΥΥ, είναι μέχρι το 2030 ο Οργανισμός να λειτουργεί πραγματικά ως στρατηγικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας, στηριζόμενος στην αξία και στα αποτελέσματα, και όχι μόνο στον όγκο υπηρεσιών. Τόνισε πως ο ψηφιακός ΕΟΠΥΥ δεν είναι ένα όραμα για το μέλλον αλλά είναι ήδη σε εξέλιξη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ