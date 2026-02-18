ΕΟΠΥΥ: Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες των Τεμπών για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται - Real.gr

Quantcast
ΕΟΠΥΥ: Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες των Τεμπών για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται
ΕΟΠΥΥ: Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες των Τεμπών για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται

13:47, 18/02/2026
ΕΟΠΥΥ: Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες των Τεμπών για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται

  • Με απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, οι τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης/02/2023 θα αποζημιωθούν σε ποσοστό 100% για συγκεκριμένες δαπάνες υγείας.
  • Η αποζημίωση αφορά «δαπάνες για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι οποίες δεν δύνανται να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά και να εκτελεστούν σε συμβεβλημένο πάροχο».
  • Η διαδικασία πραγματοποιείται «κατόπιν υποβολής ατομικού αιτήματος» στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).
Αποζημίωση 100% προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν για την αποκατάσταση των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Με απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού, «οι πολίτες, οι οποίοι, έχουν χαρακτηριστεί ως τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης/02/2023 και έχουν πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν δαπάνες για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι οποίες δεν δύνανται να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά και να εκτελεστούν σε συμβεβλημένο πάροχο, είτε μέσω των γνωματεύσεων παροχών του ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε μέσω της ΗΔΥΚΑ, δύνανται να αποζημιωθούν σε ποσοστό 100%, κατόπιν υποβολής ατομικού αιτήματος.

Η ανωτέρω αποζημίωση πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής ατομικού αιτήματος από τους δικαιούχους, με προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ενδεικτικά: ιατρική γνωμάτευση, απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς κ.λπ.) στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η υποβολή του ατομικού αιτήματος δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία στις ΠΕ.ΔΙ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η έκδοση της σχετικής απόφασης αποζημίωσης για τις παροχές υγείας διενεργούνται από τις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ».

