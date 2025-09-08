Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου - Real.gr

Quantcast
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

08:10, 08/09/2025
ΠΗΓΗ: 123RF

Σήμερα, Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, τιμώνται από την ορθόδοξη εκκλησία οι: Σύναξη της Παναγίας: Η ημέρα συνοδεύεται από πλήθος Συνάξεων της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, που φέρνουν κοντά τους πιστούς και ενισχύουν την πνευματική ζωή της κοινότητας. Οι
πιο σημαντικές είναι: Η ημέρα αυτή αποτελεί μια πραγματική γιορτή πίστης και παράδοσης, […]

