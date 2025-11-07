Quantcast
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβίου - Real.gr
real player

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβίου

07:18, 07/11/2025
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβίου

ΠΗΓΗ: 123RF

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου – Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους αγαπημένους σας που έχουν την τιμητική τους.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βορίζια: Φόβοι για νέο κύκλο αίματος - Συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή

Βορίζια: Φόβοι για νέο κύκλο αίματος - Συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή

23:59 06/11
Υπουργική Σύνοδος Ενέργειας 3+1: Ελλάδα, ΗΠΑ, Κύπρος, Ισραήλ δεσμεύονται για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Αν. Μεσόγειο

Υπουργική Σύνοδος Ενέργειας 3+1: Ελλάδα, ΗΠΑ, Κύπρος, Ισραήλ δεσμεύονται για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Αν. Μεσόγειο

21:47 06/11
Στο Ηράκλειο σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Θα παρουσιάσει πλαίσιο μέτρων για την οπλοκατοχή

Στο Ηράκλειο σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Θα παρουσιάσει πλαίσιο μέτρων για την οπλοκατοχή

05:30 07/11
Τραμπ: Η διεθνής δύναμη θα αναπτυχθεί πολύ σύντομα στη Λωρίδα της Γάζας

Τραμπ: Η διεθνής δύναμη θα αναπτυχθεί πολύ σύντομα στη Λωρίδα της Γάζας

04:00 07/11
H Μαρία Κρυστιανού στο Kontra News - «Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά» - Η απάντηση στον Καραχάλιο

H Μαρία Κρυστιανού στο Kontra News - «Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά» - Η απάντηση στον Καραχάλιο

07:12 07/11
Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

06:15 07/11
Κοσμικό δείπνο στο Κολωνάκι για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Στην παρέα της και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Κοσμικό δείπνο στο Κολωνάκι για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Στην παρέα της και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

23:22 06/11
Κόντρα με σούζες και γκάζι στην Αττική Οδό - Τους έπιασε η Τροχαία - Δείτε βίντεο

Κόντρα με σούζες και γκάζι στην Αττική Οδό - Τους έπιασε η Τροχαία - Δείτε βίντεο

18:40 06/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved