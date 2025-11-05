Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου - Real.gr

\u03a3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1, \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7 5 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 2025 \u03c4\u03b9\u03bc\u03ce\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03bf\u03c1\u03b8\u03cc\u03b4\u03bf\u03be\u03b7 \u03b5\u03ba\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03af\u03b1 \u03bf\u03b9...\r\n\r\n<a href="https://www.instyle.gr/epikairotita/eortologio-poioi-giortazoun-simera-t-37/#google_vignette"><strong>\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf\u00a0instyle.gr</strong></a>