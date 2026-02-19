Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους πέντε μηνών από τη Γαύδο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ - Real.gr

Επείγουσα αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης από τη Γαύδο για την Κρήτη για ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών.

Το μωράκι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και από το βράδυ της Τετάρτης η οικογένεια του, η γιατρός της Γαύδου και οι αρχές του νησιού ήταν σε συνεχή επικοινωνία για τη μεταφορά του στην Κρήτη.

Με το πρώτο φως της ημέρας ελικόπτερο του ΕΚΑΒ όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ΕΡΤnews προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του νησιού και πήρε το μωράκι το οποίο συνοδεύει η μητέρα του και η γιατρός της Γαύδου. Tο παιδάκι μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου οι γιατροί είναι ενήμεροι προκειμένου να του παράσχουν την καλύτερη ιατρική φροντίδα.