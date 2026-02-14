Επείγουσα έκκληση γονέων για τη μεταφορά μαθητών στην Κρύα Βρύση Πέλλας - Επιστολή στον πρωθυπουργό - Real.gr

Την άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ζητά με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης Πέλλας ώστε να δοθεί λύση με τη συνέχιση της μεταφοράς 11 μαθητών με ταξί.

Όπως αναφέρουν, μαθητές από την Σκύδρα, τη Δάφνη, το Λιποχώρι και τα Καλύβια βρίσκονται πλέον χωρίς μεταφορικό μέσο. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, επιχείρησε να αντικαταστήσει τη μεταφορά με ταξί με ένα μικρό λεωφορείο αλλά ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

«Η εναλλακτική λύση που προτάθηκε από το ΚΤΕΛ είναι πρακτικά ανεφάρμοστη: Προτείνει στους μαθητές να αλλάζουν τρεις συγκοινωνίες για να φτάσουν στο μάθημα, με αναμονές σε διασταυρώσεις και μετεπιβιβάσεις στα Γιαννιτσά και την Καρυώτισσα. Αυτό το «συγκοινωνιακό παζλ» όχι μόνο εξαντλεί τους μαθητές, αλλά καθιστά τη φοίτηση σε ένα Πρότυπο Σχολείο τιμωρία αντί για προνόμιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του Συλλόγου Γονέων με κοινοποίηση στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Επιπλέον, η πρόταση της περιφέρειας να αναλάβουν οι γονείς τη μεταφορά με το προβλεπόμενο επίδομα, στερείται, σύμφωνα με τον Σύλλογο, επαφής με την πραγματικότητα καθώς είναι εργαζόμενοι και δεν δύνανται να διανύουν καθημερινά έως και 20 χιλιόμετρα δύο φορές.