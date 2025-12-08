Επεισόδια κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων: Αγρότες αναποδογύρισαν όχημα της ΕΛΑΣ - Δύο τραυματίες - Real.gr

Τεταμένο είναι το σκηνικό γύρω από τα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου στην Κρήτη, την ώρα που στο νησί βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις.

Μάλιστα, στα Χανιά ομάδα αγροτών έσπασε μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ στο δρόμο προς το αεροδρόμιο βανδαλίζοντας περιπολικό. Με κατσούνες και πέτρες αρχικά προκάλεσαν σημαντικές φθορές στο όχημα και στη συνέχεια το τούμπαραν.

Παράλληλα, ζημιές υπέστη και η κλούβα της αστυνομίας από τον πετροπόλεμο, η οποία απομακρύνθηκε. Σύμφωνα με το creta24.gr, από τα επεισόδια υπήρξαν δύο τραυματίες, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης.

Ένταση και στο Ηράκλειο, κοντά στο αεροδρόμιο

Και αυτό καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση για να αποτρέψουν τον αποκλεισμό του από αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το creta24.gr, οι συγκεντρωμένοι έφτασαν με τρακτέρ και οχήματα, αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κινητοποίηση.

Στην οδό Σενετάκη έχει στηθεί οδόφραγμα, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να διαβεβαιώνουν πως θα φτάσουν στο αεροδρόμιο «με κάθε τρόπο». Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, με συνεχείς συζητήσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Ικάρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι αγρότες ρίχνουν πέτρες και διάφορα αντικείμενα στους αστυνομικούς που βρίσκονται παραταγμένοι στο σημείο και οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν με ρίψη χημικών.

Τι καταγγέλλουν οι αγρότες στο Ηράκλειο

Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη «έχει διαλυθεί», τονίζοντας πως οι τελευταίες πληρωμές και η κατάργηση της τεχνικής λύσης απειλούν με απώλεια περιουσιών.

«Η κατάσταση είναι τραγική… Ο αγώνας είναι δίκαιος», δηλώνει ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ενώ ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς υπογραμμίζει: «Αυτή τη στιγμή η Κρήτη αδικείται και ζητάμε δικαιοσύνη».

Οι αγρότες κάνουν λόγο για εκρηκτικό κόστος παραγωγής και εγκατάλειψη της υπαίθρου, ζητώντας άμεση αλλαγή της κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής. Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν παραγωγοί και από Λασίθι και Ρέθυμνο, ενισχύοντας το μπλοκ της κινητοποίησης.