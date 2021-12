Επεισόδια στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας: Οπαδικά κίνητρα πίσω από την επίθεση - Βίντεο

Συγκεκριμένα, έξι άτομα διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς ενώ δυο από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων για περαιτέρω ιατρική βοήθεια, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν κίνδυνο. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 15 προσαγωγές, ενώ από ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Twitter κι έχει αναρτηθεί από γνωστή σελίδα του οπαδικού χώρου, φαίνεται να ξετυλίγεται το κουβάρι των επεισοδίων.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην περιγραφή του βίντεο με τις βίαιες συγκρούσεις, η επίθεση αφορούσε την ανοικτή κόντρα που έχουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με αυτούς του Ολυμπιακού στην περιοχή και μάλιστα τονίζεται πως επρόκειτο για τη… ρεβάνς αντίστοιχης επίθεσης που είχε γίνει προ ημερών στην Άρτα.

Greece.17.12.2021

Panathinaikos hooligans attack Olympiakos in Igoumenitsa. 6 members of Gate 7 in the hospital. Gate 13 wins.

It was revenge for the attack on Arta fan club pic.twitter.com/6JfEdva8wq