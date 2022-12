Επεισόδια στο Μενίδι: Τραυματίες αστυνομικοί από σκάγια, ανάμεσά τους αξιωματικός - Ντοκουμέντα από την καταδίωξη του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη

Του Θεοδόση Π. Πάνου

Ο αξιωματικός, πατέρας δύο παιδιών, γλίτωσε τα χειρότερα γιατί φορούσε τον πλήρη εξοπλισμό του και το ειδικό του κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο. Τα τραύματα είναι αντιμετωπίσιμα, ωστόσο, υπάρχει ένας κίνδυνος για το μάτι του, τον οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί.

Στο μεταξύ, όπως μετέδωσε ο realfm 97,8, κλειστή είναι αυτή την ώρα η περιφερειακή του Αιγάλεω από ΝΑΤΟ μέχρι διυλιστήρια, λόγω συγκέντρωσης Ρομά.

Eνταση και στη Θεσσαλονίκη

Ένταση διαρκείας σημειώθηκε στο κτίριο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, στη Μενεμένη, όπου από τις 10 το βράδυ και ανά διαστήματα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, εκδηλώθηκαν επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών, άλλοτε με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ κι άλλοτε με πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Στην περιοχή στήθηκαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων που παραδόθηκαν στις φλόγες.

Όπως ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, μία δεύτερη εστία έντασης εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην οδό Λαγκαδά, μετά την πεζογέφυρα της Σταυρούπολης. Στο σημείο αυτό, οι διαμαρτυρόμενοι απέκλεισαν για δύο ώρες το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, βάζοντας φωτιές σε κάδους με σκουπίδια, ενώ πετούσαν αντικείμενα σε αστυνομικούς που κλήθηκαν επί τόπου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις απαντούσαν με ρίψεις χημικών στις επιθέσεις που δέχονταν, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φλεγομένων κάδων απορριμάτων.

Πυροβολισμός 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη: Ντοκουμέντα από την καταδίωξη

Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις για τον τραυματισμό από πυροβολισμό στο κεφάλι που δέχθηκε ο 16χρονος οδηγός, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, νέο βίντεο από κλειστό κύκλωμα καταστήματος δείχνει στιγμιότυπο από την καταδίωξη του 16χρονου, από δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Το βίντεο έφερε στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα the-brake.net που αναφέρει ότι προέρχεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταστήματος.

