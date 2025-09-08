Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου γόνου επιχειρηματικής οικογένειας - Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του - Real.gr

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν γόνο επιχειρηματικής οικογένειας.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί του Εκβιαστών, που βρίσκονταν στον Κηφισό, έκριναν ύποπτο το αυτοκίνητο του 20χρονου και θέλησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο. Ο γιος του επιχειρηματία ωστόσο πάτησε γκάζι και τράπηκε σε φυγή. Έτσι ακολούθησε η καταδίωξή του η οποία τελείωσε στο ύψος του Χίλτον, αφού εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Στην προσπάθειά του ο 20χρονος να αποφύγει τον έλεγχο, τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά την επίθεση στον αστυνομικό.