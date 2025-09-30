Quantcast
Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή στην Εγνατία - Είχε δύο μετανάστες στο πορτμπαγκάζ, έπαιρνε 16.000 ευρώ το κεφάλι - Real.gr
real player

Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή στην Εγνατία – Είχε δύο μετανάστες στο πορτμπαγκάζ, έπαιρνε 16.000 ευρώ το κεφάλι

09:38, 30/09/2025
Επεισοδιακή καταδίωξη διακινητή στην Εγνατία – Είχε δύο μετανάστες στο πορτμπαγκάζ, έπαιρνε 16.000 ευρώ το κεφάλι

Στη σύλληψη ενός 37χρονου Έλληνα και δύο αλλοδαπών (34χρονος Βούλγαρος και 24χρονος Αφγανός) που εμπλέκονται σε ισάριθμες παράνομες μεταφορές μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης:

  • Απογευματινές ώρες χθες (29/9) στην Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (στο ύψος της Σίνδου), έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος με συνοδηγό τον 24χρονο, εντόπισαν τέσσερις αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.
  • Βραδινές ώρες χθες στην Εγνατία Οδό εντόπισαν, εμφανώς έμφορτο, αυτοκίνητο να κινείται μετά τα Κερδύλια με οδηγό τον 34χρονο, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να απομακρυνθεί, το όχημα όμως ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίσθηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, εκ των οποίων οι δύο εντοπίστηκαν στο χώρο των αποσκευών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες κατέβαλαν για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 16.000 ευρώ έκαστος. Κατασχέθηκαν συνολικά δύο κινητά τηλέφωνα και τα δύο αυτοκίνητα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

LIVE: Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

11:50 30/09
«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

«Βοήθεια με πυροβόλησαν»: Νέα στοιχεία για την επίθεση σε 38χρονο στη Δροσιά - Τι λένε μάρτυρες

10:27 30/09
Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» παλαιστινιακό κράτος - Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας

11:40 30/09
Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή μετά το τρακάρισμα - Οι ποινές που αντιμετωπίζει - To τηλεφώνημα γυναίκας στο ΑΤ Φιλοθέης

08:58 30/09
Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

Άγριος καυγάς έξω από σχολείο της Κω: Έπαιξαν μπουνιές μπροστά στα μάτια των συμμαθητών τους - BINTEO

08:40 30/09
Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

11:33 30/09
Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

Μαρίσσα Λαιμού: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου της

08:29 30/09
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική διάσωση γυναίκας στην Κίνα - Επιβίωσε 54 ώρες μέσα σε πηγάδι με φίδια και κουνούπια

11:25 30/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved