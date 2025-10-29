Επεισοδιακή καταδίωξη μοτοσικλέτας στο Μενίδι – Τραυματίστηκε αστυνομικός - Real.gr

Ο οδηγός της μηχανής αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/10) στο Μενίδι, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα, προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η μηχανή κινήθηκε προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας με κατεύθυνση προς Αθήνα και στη συνέχεια εισήλθε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, ενώ, μετά τα διόδια, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ακινητοποίησαν τους δύο αναβάτες, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο οδηγός αντιστάθηκε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό στο χέρι, ο οποίος στη συνέχειας μεταφέρθηκε με περιπολικό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Εις βάρος των δύο επιβαινόντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, των σωματικών βλαβών και της επικίνδυνης οδήγησης.