Επεισοδιακή καταδίωξη στα Ιωάννινα: 23χρονη είχε 215 κιλά κάνναβης σε τζιπ στο οποίο ήταν ο 2,5 ετών γιος της - Real.gr

Συνελήφθη αλλοδαπή που μετέφερε με αυτοκίνητο 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, έχοντας μαζί της το 2,5 ετών παιδί της

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε χθες το μεσημέρι από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε περιοχή των Ιωαννίνων, αποτρέποντας την περαιτέρω διακίνηση και διάθεσή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας,

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μία αλλοδαπή γυναίκα και δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το πρωί σε περιοχή των Ιωαννίνων, επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τύπου τζιπ, με οδηγό την αλλοδαπή, ενώ προπορευόταν αυτού άλλο αυτοκίνητο.

Η οδηγός, μη συμμορφούμενη σε σήματα στάσης των αστυνομικών και εκμεταλλευόμενη τις δυσχερείς καιρικές και οδικές συνθήκες αλλά και την προτεραιότητα των αστυνομικών να διαφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα όλων, διέγραψε μία μεγάλη πορεία, περνώντας μέσα και από περιοχές του Νομού Γρεβενών, ώσπου τελικά να ακινητοποιηθεί στη Βωβούσα Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Μάλιστα, κατά τη διαδρομή της η οδηγός και στην προσπάθειά της να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσε δύο φορές σκοπίμως σε υπηρεσιακά οχήματα προκαλώντας τους φθορές.

Εντός του αυτοκινήτου, το οποίο ήταν έμφορτο με -118- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -215- κιλών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και ο -2,5- ετών γιος της αλλοδαπής.

Εκτός από το αυτοκίνητο και την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκαν επίσης:

-οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, ελληνικών αρχών, που έφερε το αυτοκίνητο, αφού διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άλλο όχημα,

-οι δύο πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αλβανικών αρχών, που βρέθηκαν μέσα σε αυτό,

-μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

-πλαστικό κουτί με 2,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

-3 κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα, μετά από κατάλληλη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών είχαν εντοπίσει νωρίτερα στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί συνεργοί τής κατηγορούμενης, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Το αυτοκίνητό τους μαζί με 510 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν.

Τα 3 συλληφθέντα άτομα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.