Επεισοδιακή καταδίωξη στο Κερατσίνι: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή - Χτύπησε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 15χρονου οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έπειτα από καταδίωξη στο Κερατσίνι.

Του Θεοδόση Πάνου

Ολα ξεκίνησαν στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι Αρχές εντόπισαν μια μηχανή με δύο αναβάτες και χωρίς πινακίδα.

Ο 15χρονος οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και σε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους του Κερατσινίου.

Κάποια στιγμή, οι δύο αναβάτες της μηχανής εγκλωβίστηκαν λόγω σταθμευμένων οχημάτων, με τον συνεπιβάτη να κατεβαίνει και να διαφεύγει τρέχοντας. Ο οδηγός, προκειμένου να απεγκλωβιστεί, επιχείρησε να κάνει όπισθεν και χτύπησε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο οδηγό της μηχανής η οποία είχε κλαπεί από τον Δεκέμβριο.