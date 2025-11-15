Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται να υπάρχει ανήλικος στους ανάμεσα στους δράστες» - Real.gr

Quantcast
Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο – Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται να υπάρχει ανήλικος στους ανάμεσα στους δράστες»

08:45, 15/11/2025
Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγό για την επεισοδιακή καταδίξω που έλαβε χώρα στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Πέμπτης (13/11), όταν ληστές εμβόλισαν με το όχημά τους 2 μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, τραυματίζοντας 3 αστυνομικούς.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., κ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Open τόνισε ότι: «Οι αστυνομικοί δεν δίστασαν να βάλουν σε κίνδυνο ακόμα και την δική τους ζωή για να προστατεύσουν την ανθρώπινη περιουσία. Το όχημα που βρέθηκε και το οποίο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, εξερευνήθηκε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση τουλάχιστον των 4 ατόμων. Πρόκειται για τουλάχιστον 4 δράστες, αρκετά νεαρής ηλικίας. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να βρίσκεται ακόμα και κάποιος ανήλικος μεταξύ των 4».

«Τις επόμενες ώρες περιμένουμε αποτελέσματα για την ταυτοποίηση»

Η ίδια συμπλήρωσε ότι: «Βρέθηκαν κάποια χρήματα μέσα στο όχημα και οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για το εάν υπήρξε και άλλη διάρρηξη σε άλλη οικία. Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια του οχήματος και προσήχθη, ωστόσο δεν φαίνεται να γνώριζε ποιος κατείχε το όχημά της, κάτι το οποίο εξετάζεται.

Δεν ήταν κλεμμένο. Τις επόμενες ώρες περιμένουμε αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να τακτοποιήσουμε τους δράστες».

 

