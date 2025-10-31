Quantcast
Επεισοδιακή σύλληψη διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη - Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε οχήματα - Real.gr
11:07, 31/10/2025
Με επεισοδιακό τρόπο συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος, ο οποίος, νωρίτερα, μαζί με ένα ακόμα άτομο, κατηγορείται ότι διέρρηξαν καταστήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 24χρονος, υπήκοος Ιράκ, εντοπίστηκε στην περιοχή της Πολίχνης, να οδηγεί μαζί με συνεργό του δίκυκλη μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες.

Όταν αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς επιχείρησε να διαφύγει. Προσέκρουσε, όμως, σε περιπολικό και σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η μηχανή να ακινητοποιηθεί. Σε αντίθεση με τον 24χρονο που συνελήφθη, ο συνεργός του κατάφερε να διαφύγει.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το συγκεκριμένο δίδυμο είχε διαρρήξει νωρίτερα δύο φαρμακεία κι ένα σούπερ-μάρκετ, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ οι ίδιοι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά αφαίρεσαν 350 ευρώ, ένα ρολόι χειρός και δύο ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του 24χρονου, όπως επίσης ναρκωτικά χάπια.

Ο ίδιος διαπιστώθηκε επιπλέον πως στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

