Επεισοδιακή σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών με τρία κιλά κοκαΐνη στη Θεσσαλονίκη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Καρέ καρέ καταγράφεται η επεισοδιακή σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σε βίντεο της ΕΡΤ.

Στο βίντεο φαίνεται οι αστυνομικοί να πετάγονται από το όχημά τους και να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τους τέσσερις επιβάτες ενός φορτηγού, οι οποίοι αντιστέκονται. Ένας από τους δράστες κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Ακολούθως, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας, το οποίο φέρεται να ανήκει στον εγκέφαλο της σπείρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για οργανωμένη ομάδα εμπόρων ναρκωτικών, η οποία προμηθευόταν ουσίες από το Αμβούργο, κρύβοντάς τες ακόμη και μέσα σε φούρνους μικροκυμάτων.