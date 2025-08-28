Quantcast
Επεισοδιακό Δημοτικό Συμβούλιο στην Μακρακώμη - Πιάστηκαν στα χέρια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Επεισοδιακό Δημοτικό Συμβούλιο στην Μακρακώμη – Πιάστηκαν στα χέρια – ΒΙΝΤΕΟ

12:56, 28/08/2025
Επεισοδιακό Δημοτικό Συμβούλιο στην Μακρακώμη – Πιάστηκαν στα χέρια – ΒΙΝΤΕΟ

Πιάστηκαν στα χέρια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην Μακρακώμη σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση χθες Τετάρτη 27 Αυγούστου.

Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Καλύβας έκανε κάποιες καταγγελίες αναφορικά με έναν κάτοικο του Αγίου Γεωργίου ο οποίος έχει φυλακιστεί στο παρελθόν και σύντομα θα δικαστεί ξανά. Όπως καταγγέλθηκε, προσπαθεί να λάβει βεβαίωση καλής θέλησης για τη δίκη του και πράττει «με τις επιταγές του δημάρχου».

Ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος αφού είπε πως μίλησε με τον δήμαρχο, διέψευσε τα παραπάνω ενώ και ο ίδιος όπως και ο πρόεδρος του χωριού κ. Ζωγράφος τόνισαν ότι ο συγκεκριμένος πολίτης ενεργεί εθελοντικά. Όπως είπε ο αντιδήμαρχος, ο εν λόγω πολίτης εργάζεται αφιλοκερδώς και βοηθάει ηλικιωμένους, επισκευάζει λακκούβες σε δρόμους, αλλάζει λαμπτήρες εθελοντικά με επίσημη δήλωση για τη δράση του.

 

@lamiapolis877Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμη παραλίγο να πιαστούν στα χέρια♬ πρωτότυπος ήχος – Lamia Polis 87.7

Αφού άπαντες τοποθετήθηκαν για το θέμα όπως φαίνεται σε σχετικά βίντεο, υπήρξε μια έντονη λογομαχία ανάμεσα στον κ. Καλύβα και τον κ. Ζωγράφο ενώ ο πρώτος μόλις αντιλήφθηκε ότι ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος τον κατέγραφε με το κινητό του κινήθηκε εναντίον του προκειμένου να σταματήσει να τον καταγράφει.

Δείτε ολόκληρο το περιστατικό:

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved