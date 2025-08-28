Επεισοδιακό Δημοτικό Συμβούλιο στην Μακρακώμη - Πιάστηκαν στα χέρια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πιάστηκαν στα χέρια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στην Μακρακώμη σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση χθες Τετάρτη 27 Αυγούστου.

Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Καλύβας έκανε κάποιες καταγγελίες αναφορικά με έναν κάτοικο του Αγίου Γεωργίου ο οποίος έχει φυλακιστεί στο παρελθόν και σύντομα θα δικαστεί ξανά. Όπως καταγγέλθηκε, προσπαθεί να λάβει βεβαίωση καλής θέλησης για τη δίκη του και πράττει «με τις επιταγές του δημάρχου».

Ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος αφού είπε πως μίλησε με τον δήμαρχο, διέψευσε τα παραπάνω ενώ και ο ίδιος όπως και ο πρόεδρος του χωριού κ. Ζωγράφος τόνισαν ότι ο συγκεκριμένος πολίτης ενεργεί εθελοντικά. Όπως είπε ο αντιδήμαρχος, ο εν λόγω πολίτης εργάζεται αφιλοκερδώς και βοηθάει ηλικιωμένους, επισκευάζει λακκούβες σε δρόμους, αλλάζει λαμπτήρες εθελοντικά με επίσημη δήλωση για τη δράση του.

Αφού άπαντες τοποθετήθηκαν για το θέμα όπως φαίνεται σε σχετικά βίντεο, υπήρξε μια έντονη λογομαχία ανάμεσα στον κ. Καλύβα και τον κ. Ζωγράφο ενώ ο πρώτος μόλις αντιλήφθηκε ότι ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος τον κατέγραφε με το κινητό του κινήθηκε εναντίον του προκειμένου να σταματήσει να τον καταγράφει.

Δείτε ολόκληρο το περιστατικό: