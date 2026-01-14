Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην Ερέτρια - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονος - Real.gr

Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Ερέτριας, στην Εύβοια. Στο σημείο ήταν μία τριμελής παρέα ανηλίκων, ηλικίας 14 έως 16 ετών, ενώ εμφανίστηκε και δεύτερη ομάδα 6 ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα μέλη της δεύτερης ομάδας επιτέθηκαν σε έναν 16χρονο από την πρώτη παρέα, τον οποίο χτύπησαν σε διάφορα σημεία του σώματός του και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι δύο φίλοι του θύματος, που βρίσκονταν μαζί του, ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 3 ανηλίκων από την 6μελή ομάδα μεταξύ των οποίων ήταν και 2 αδέρφια, αλλά και εκείνου που φέρεται πως είναι ο βασικός δράστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και δύο γονείς ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σήμερα το πρωί προσήχθησαν και οι υπόλοιποι 3 ανήλικοι της ίδιας ομάδας που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.