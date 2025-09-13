Quantcast
Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος - Real.gr
real player

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος

22:55, 13/09/2025
Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος

Επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 30χρονος και μια 29χρονη από το Ισραήλ συνεπλάκησαν με τρείς Παλαιστίνιους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 29χρονου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ -5- αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29 χρονος άνδρας) και -3- άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6- πλαστικά κοντάρια, από τα οποία -2- έφεραν σημαίες.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπόθεση μαστροπείας: Ο 42χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Υπόθεση μαστροπείας: Ο 42χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

20:55 13/09
Βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση 16χρονης στα Καμίνια

Βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση 16χρονης στα Καμίνια

20:14 13/09
Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ

Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ

19:39 13/09
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

18:26 13/09
Τα 3 ζώδια που θα αποκτήσουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν το τέλος του 2025

Τα 3 ζώδια που θα αποκτήσουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν το τέλος του 2025

12:15 13/09
Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

17:56 13/09
Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κώστα Καζάκο – Σπάνια φωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του ’60

Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κώστα Καζάκο – Σπάνια φωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του ’60

22:04 13/09
Θεσσαλονίκη: Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες του σκάφους που προσέκρουσε σε βράχια

Θεσσαλονίκη: Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες του σκάφους που προσέκρουσε σε βράχια

22:21 13/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved