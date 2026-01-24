Επεισόδιο στα ΕΛΤΑ Βριλησσίων: Έσπασε το χέρι και το πόδι της η υπάλληλος την οποία χτύπησε άνδρας με ΙΧ - Real.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (24/1) στην οδό Αναπαύσεως στα Βριλήσσια, σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Ένας άνδρας που είχε πάει να παραλάβει δέμα ενεπλάκη σε καβγά με υπάλληλο και, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από διαφωνία που είχε ο άνδρας με υπάλληλο σχετικά με την παραλαβή του δέματος, όταν εκείνος αρνήθηκε να υπογράψει για την παραλαβή. Ο άνδρας βγήκε με το δέμα από το κατάστημα και η υπάλληλος τον ακολούθησε. Τότε, ο άνδρας μπήκε στο όχημα του, παρέσυρε την υπάλληλο, τραυματίζοντάς την.

Αυτόπτες μάρτυρες έτρεξαν να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα αμέσως μετά την παράσυρσή της από τον οδηγό του αυτοκινήτου, την μετέφεραν μέχρι το ταχυδρομείο και στη συνέχεια ειδοποιήσαν τις Αρχές.

«Η γυναίκα με το που πέρασε το αμάξι ήταν κάτω βγήκαν όλοι έξω λέει τι έγινε τι έγινε ήρθε μετά το 100 ήρθαν και τα ασθενοφόρα την βοήθησε ένας και την πήγε μέσα στο μαγαζί», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Μαρτυρία υπαλλήλου των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια για το περιστατικό:

Υπάλληλος των ΕΛΤΑ είπε στην εκπομπή στο MEGA για το περιστατικό: «Ήρθε να παραλάβει το δέμα, εξυπηρετήθηκε. Ήταν εξαγριωμένος από την αρχή που ήρθε να παραλάβει το δέμα του. Η συνάδελφος ζήτησε να υπογράψει γιατί πρέπει να υπογράψεις για να παραλάβεις το δέμα σου. Αρνήθηκε. Πήρε το δέμα από τα χέρια της. Έτρεχε για να φύγει στο αυτοκίνητό του. Η συνάδελφος τον ακολούθησε γιατί έπρεπε να πάρουμε την υπογραφή για να παραδοθεί το δέμα. Δεν έγινε αυτό. Έφτασε μέχρι το αυτοκίνητό του, έκλεισε την πόρτα, έβαλε μπροστά, τη χτύπησε με το αυτοκίνητο και έφυγε.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση. Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών. Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού. Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία» καταλήγει η ανακοίνωση.