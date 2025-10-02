Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο -Υπό το μηδέν η θερμοκρασία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η επέλαση της κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες και μαζί με τις ισχυρές βροχές έκαναν την εμφάνισή τους και τα πρώτα χιόνια.

Σύμφωνα με τo meteoclub, χιόνισε στις κορυφές του Ολύμπου σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Η χιονόπτωση ήταν ελαφριά, ενώ στην κορυφή του βουνού υπήρξε και χιονόστρωση.

Μάλιστα, σταδιακά η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν και το πρωί της Πέμπτης έφτασε στους -1, με την ορατότητα να είναι πολύ περιορισμένη.

Πάντως, δεν πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός, καθώς οι χιονοπτώσεις στον Όλυμπο στις αρχές Οκτωβρίου είναι συνηθισμένες. Μάλιστα, άλλες χρονιές, τέτοια περίοδο, έχει χιονίσει και πολύ χαμηλότερα στο βουνό.