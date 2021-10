Επετειακή Εκδήλωση της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση της κορυφαίας Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life με τίτλο “Embracing the Future” για τα έξι χρόνια λειτουργίας της, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Institute of Life, καθώς και η στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Μονάδες στην Ευρώπη σε ετήσιους κύκλους εξωσωματικής και τη μεγαλύτερη σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, καθώς λειτουργεί και εκτείνεται σε ένα επίπεδο μέσα στο ΙΑΣΩ, τη μεγαλύτερη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα. Με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που εφαρμόζει συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Institute of Life, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης, επεκτείνει και ανακαινίζει τις εγκαταστάσεις της στο ΙΑΣΩ, διευρύνει τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, μία από τις οποίες είναι σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», εντάσσει πρώτη στην Ελλάδα νέες πρωτοποριακές μη επεμβατικές γενετικές εξετάσεις των εμβρύων και προσφέρει στα ζευγάρια μία νέα καινοτόμα υπηρεσία παρακολούθησης της εξέλιξης των εμβρύων τους live από το εργαστήριό της.

Την επετειακή εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κα. Άντρη Αναστασιάδη και η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και Πρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» κα. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, η οποία απηύθυνε και ειδικό χαιρετισμό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηματικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Πλεύρης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κ. Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γ. Πατούλης, ο βουλευτής Χ. Θεοχάρης και ο επιστημονικός συνεργάτης της Institute of Life, Καθηγητής Dominique De Ziegler.

Ο Κωνσταντίνος Κωσταράς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Γονιμότητας και Αντιπρόεδρος της Institute of Life, αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της Μονάδας, ο κ. Ιωάννης Βασιλόπουλος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Γονιμότητας και Διευθύνων Σύμβουλος της Institute of Life, παρουσίασε τα κύρια επιτεύγματα στα έξι χρόνια καταξίωσης, ο Καθηγητή; κ. Θέμης Μαντζαβίνος, Επιστημονικός Διευθυντής της Institute of Life, μίλησε για την πορεία και το ανθρώπινο δυναμικό και ο Παναγιώτης Ψαθάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Γονιμότητας, και Πρόεδρος της Institute of Life, ανακοίνωσε τα μελλοντικά σχέδια της Μονάδας. Επίσης, ο διεθνούς φήμης Κλινικός Εμβρυολόγος Dr. Jacques Cohen, Επιστημονικός Συνεργάτης της Institute of Life, σε ζωντανή σύνδεση από τη Νέα Υόρκη, παρουσίασε το υψηλό επίπεδο της Μονάδας και τα κορυφαία συστήματα Artificial Intelligence που εφαρμόζει, καθώς και τις νέες τεχνολογίες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.