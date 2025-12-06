Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ενταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Φωτογραφίες & Βίντεο - Real.gr

\u0395\u03c0\u03b5\u03b9\u03c3\u03cc\u03b4\u03b9\u03b1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b1\u03bd \u03c4\u03bf \u03b2\u03c1\u03ac\u03b4\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03b1\u03b2\u03b2\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03ac\u03bc\u03b5\u03c3\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b4\u03c5\u03bd\u03ac\u03bc\u03b5\u03b9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b4\u03b7\u03bb\u03c9\u03c4\u03ad\u03c2, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03bc\u03bd\u03ae\u03bc\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03bb\u03ad\u03be\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03bf\u03c5 \u0393\u03c1\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c5.\r\n\r\n<strong>\u03a6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b2\u03af\u03bd\u03c4\u03b5\u03bf:</strong>\r\n\r\n<img class="alignnone size-large wp-image-721465" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/12/4932362-1200x800.jpg" alt="" width="1200" height="800" />\r\n\r\n<img class="alignnone size-full wp-image-721454" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/12/g1.jpg" alt="" width="900" height="601" />\r\n\r\n<img class="alignnone size-large wp-image-721463" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/12/4932403-1200x800.jpg" alt="" width="1200" height="800" />\r\n<div style="width: 100%;aspect-ratio: 16/9"></div>