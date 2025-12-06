Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του – Πλήθος κόσμου στο κέντρο της Αθήνας - Real.gr

Δεκαεπτά χρόνια μετά, κανείς δεν ξεχνά το πώς έσβησε το παιδικό χαμόγελο ενός 15χρονου αγοριού στο σημείο της δολοφονίας που έπεσε νεκρός ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από τα πυρά του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλα.

Πολίτες κάθε ηλικίας, γονείς με μικρά παιδιά από νωρίς το πρωί άφηναν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο της δολοφονίας του στα Εξάρχεια.

Νωρίτερα υπήρξε προσυγκέντρωση στην πορεία μνήμης που είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει ξεκινήσει από τα Προπύλαια, ενώ στις 21:00 είναι προγραμματισμένη όπως κάθε χρόνο η καθιερωμένη συγκέντρωση.

Στο κέντρο της Αθήνας τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» έχουν κλείσει από τις 17:00.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί 37 προσαγωγές, ενώ οι συλλήψεις παραμένουν τρεις.