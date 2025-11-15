Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - Real.gr

Quantcast
Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

09:00, 15/11/2025
Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 52η Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου (17/11) τίθενται από σήμερα σε ισχύ από την τροχαία, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την «52η Επέτειο Εορτασμού του Πολυτεχνείου», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο 15-11-2025 έως την Τρίτη 18-11-2025, στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ως εξής:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:

Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης & διακοπές κυκλοφορίας

Σάββατο 15/11/2025 – Τρίτη 18/11/2025 (06:00 – 06:00)

  • Περιοχή Εξαρχείων – Κέντρο Αθήνας
  • Στουρνάρη (Πλ. Εξαρχείων → Γ’ Σεπτεμβρίου)
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) — μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και κάθετοι μέχρι πρώτη παράλληλη
  • Πεζόδρομος Τοσίτσα
  • Πεζόδρομος Πολυτεχνείου
  • Μπουμπουλίνας (Στουρνάρη → Λ. Αλεξάνδρας)
  • Τζωρτζ (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)
  • Μπόταση (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)
  • Κάνιγγος (Στουρνάρη → Χαλκοκονδύλη)
  • Σολωμού (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Εξαρχείων)
  • Καποδιστρίου (Μπόταση → Γ’ Σεπτεμβρίου)
  • Πλατεία Εξαρχείων
  • Χαλκοκονδύλη (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Κάνιγγος)
  • Αβέρωφ (Πατησίων → Μάρνη)
  • Βερανζέρου (Κάνιγγος → Μάρνη)
  • Σπ. Τρικούπη (Λ. Αλεξάνδρας → Πλ. Εξαρχείων)
  • Σόλωνος (Ιπποκράτους → Πατούσα)

Δευτέρα 17/11/2025 – από 06:00 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης)

Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες

  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Πλατεία Ομονοίας
  • Αιόλου (Πανεπιστημίου → Σταδίου)
  • Σταδίου — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Πλατεία Συντάγματος

  • Β. Γεωργίου Α΄ — όλο το μήκος
  • Λ. Βασ. Σοφίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Ακαδημίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Λ. Αλεξάνδρας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Γέλωνος (Δορυλαίου → Π. Κόκκαλη)
  • Π. Κόκκαλη (Γέλωνος → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Δορυλαίου (Π. Κυριακού → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Λ. Βασ. Αμαλίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Φιλελλήνων — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου → Λ. Βασ. Αμαλίας)
  • Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) — (Ιερά Οδός → Ομόνοια)
  • Αθηνάς — όλο το μήκος
  • Ερμού (Αθηνάς → Πειραιώς)
  • Τσόχα — όλο το μήκος
  • Σούτσου (Μαβίλη → Τσόχα)
  • Ζαχάρωφ (Λ. Αλεξάνδρας → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Λ. Κηφισίας (Κατεχάκη → Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα)
  • Λ. Μεσογείων (Κατεχάκη → Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα)
  • Φειδιππίδου (Λ. Μεσογείων → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Μιχαλακοπούλου (Φειδιππίδου → Σπ. Μερκούρη — και στα δύο ρεύματα)
  • Λ. Βασ. Κων/νου — όλο το μήκος (ρεύμα προς Κηφισιά)
  • Αρδηττού — όλο το μήκος (προς Λ. Βασ. Κων/νου)
  • Βασ. Αλεξάνδρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Βεντήρη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Χατζηγιάννη Μέξη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Ηριδανού (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Παπαδιαμαντοπούλου (Μιχαλακοπούλου → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Αιγινήτου (Λ. Βασ. Σοφίας → Παπαδιαμαντοπούλου)
  • Λούρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Λαμψάκου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Σεμιτέλου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Κερασούντος (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Καρτάλη (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
  • Λυκαονίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
  • Αγγ. Πυρρή (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
  • Ξενίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

