Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - Real.gr

Σύμφωνα με την Αστυνομία λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την «52η Επέτειο Εορτασμού του Πολυτεχνείου», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο 15-11-2025 έως την Τρίτη 18-11-2025, στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ως εξής:
Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:
Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης & διακοπές κυκλοφορίας
Σάββατο 15/11/2025 – Τρίτη 18/11/2025 (06:00 – 06:00)
- Περιοχή Εξαρχείων – Κέντρο Αθήνας
- Στουρνάρη (Πλ. Εξαρχείων → Γ’ Σεπτεμβρίου)
- 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) — μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και κάθετοι μέχρι πρώτη παράλληλη
- Πεζόδρομος Τοσίτσα
- Πεζόδρομος Πολυτεχνείου
- Μπουμπουλίνας (Στουρνάρη → Λ. Αλεξάνδρας)
- Τζωρτζ (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)
- Μπόταση (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)
- Κάνιγγος (Στουρνάρη → Χαλκοκονδύλη)
- Σολωμού (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Εξαρχείων)
- Καποδιστρίου (Μπόταση → Γ’ Σεπτεμβρίου)
- Πλατεία Εξαρχείων
- Χαλκοκονδύλη (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Κάνιγγος)
- Αβέρωφ (Πατησίων → Μάρνη)
- Βερανζέρου (Κάνιγγος → Μάρνη)
- Σπ. Τρικούπη (Λ. Αλεξάνδρας → Πλ. Εξαρχείων)
- Σόλωνος (Ιπποκράτους → Πατούσα)
Δευτέρα 17/11/2025 – από 06:00 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης)
Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
- Πλατεία Ομονοίας
- Αιόλου (Πανεπιστημίου → Σταδίου)
- Σταδίου — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
Πλατεία Συντάγματος
- Β. Γεωργίου Α΄ — όλο το μήκος
- Λ. Βασ. Σοφίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
- Ακαδημίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
- Λ. Αλεξάνδρας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
- Γέλωνος (Δορυλαίου → Π. Κόκκαλη)
- Π. Κόκκαλη (Γέλωνος → Λ. Βασ. Σοφίας)
- Δορυλαίου (Π. Κυριακού → Λ. Βασ. Σοφίας)
- Λ. Βασ. Αμαλίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
- Φιλελλήνων — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
- Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου → Λ. Βασ. Αμαλίας)
- Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) — (Ιερά Οδός → Ομόνοια)
- Αθηνάς — όλο το μήκος
- Ερμού (Αθηνάς → Πειραιώς)
- Τσόχα — όλο το μήκος
- Σούτσου (Μαβίλη → Τσόχα)
- Ζαχάρωφ (Λ. Αλεξάνδρας → Λ. Βασ. Σοφίας)
- Λ. Κηφισίας (Κατεχάκη → Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα)
- Λ. Μεσογείων (Κατεχάκη → Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα)
- Φειδιππίδου (Λ. Μεσογείων → Λ. Βασ. Σοφίας)
- Μιχαλακοπούλου (Φειδιππίδου → Σπ. Μερκούρη — και στα δύο ρεύματα)
- Λ. Βασ. Κων/νου — όλο το μήκος (ρεύμα προς Κηφισιά)
- Αρδηττού — όλο το μήκος (προς Λ. Βασ. Κων/νου)
- Βασ. Αλεξάνδρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
- Βεντήρη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
- Χατζηγιάννη Μέξη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
- Ηριδανού (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
- Παπαδιαμαντοπούλου (Μιχαλακοπούλου → Λ. Βασ. Σοφίας)
- Αιγινήτου (Λ. Βασ. Σοφίας → Παπαδιαμαντοπούλου)
- Λούρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
- Λαμψάκου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
- Σεμιτέλου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
- Κερασούντος (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
- Καρτάλη (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
- Λυκαονίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
- Αγγ. Πυρρή (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
- Ξενίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.