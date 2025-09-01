Επιχείρησε να πατήσει με το αυτοκίνητο τη σύντροφό του – Συνελήφθη 21χρονος - Real.gr

Με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα Χανίων ένας νεαρός 21 ετών, ο οποίος επιχείρησε να πατήσει με το αυτοκίνητο του την 23χρονη σύντροφο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, είχε προηγηθεί καβγάς με τον 21χρονο να πιάνει από το λαιμό την κοπέλα, όπως η ίδια κατήγγειλε στους αστυνομικούς ενώ την κατέβασε από το όχημα σε ένα χωράφι.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς, ο 21χρονος ο οποίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο επιχείρησε να την πατήσει.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Να σημειωθεί, ότι ο νεαρός άνδρας και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία.