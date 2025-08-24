Ταλαιπωρία για επιβάτες του Οδοντωτού – Ακινητοποιήθηκε σε δύσβατη περιοχή - Real.gr

Επιβάτες κάλεσαν το 112.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών από την αμαξοστοιχία του Οδοντωτού από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συρμός των 15:05 από το Διακοφτό υπέστη βλάβη στα μισά της διαδρομής σε δύσβατο σημείο στο 6,200 χλμ κοντά στη θέση Νιάματα.

Επιβάτες κάλεσαν το 112. Η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη σε δύσβατη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται καθ΄ οδόν προκειμένου να μεταφέρουν τους επιβάτες στο σταθμό του Διακοφτού, ενώ φέρεται να ακινητοποιήθηκε και δεύτερος συρμός που μετέβη για βόηθεια.