Επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκαταλελειμμένων δικύκλων στον Δήμο Αθηναίων - Real.gr

Χάρης Δούκας: «Απελευθερώνουμε πολύτιμες θέσεις στάθμευσης. Μειώνουμε τις εστίες μόλυνσης και βελτιώνουμε την προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο».

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα θα απομακρύνουμε περίπου 400 δίκυκλα. Στη συνέχεια θα επεκτείνουμε τη δράση σε όλες τις γειτονιές, με στόχο να αποσύρουμε 1.000 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα έως το τέλος της χρονιάς. Απελευθερώνουμε πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, μειώνουμε τις εστίες μόλυνσης και βελτιώνουμε την προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο. Κάνουμε μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την εικόνα της πόλης μας».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ρωξάνη Μπέη, σημείωσε: «Είναι κάτι που το παλεύαμε αρκετό καιρό. Δώσαμε για πλειστηριασμό τα 1.800 παλιά δίκυκλα που είχαμε μαζεμένα στην αποθήκη. Έτσι, άνοιξε ο χώρος και αυτή τη στιγμή προχωράμε στην άρση καταγεγραμμένων εγκαταλελειμμένων δικύκλων, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόθεσή μας είναι να έχουμε κάνει έναν μαζικό καθαρισμό σε όλη την Αθήνα, ελευθερώνοντας θέσεις στάθμευσης και καθαρίζοντας ταυτόχρονα μία πηγή ρύπου και αταξίας στην πόλη».

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα

Για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων δικύκλων ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Εντοπισμός

2. Καταγραφή-σήμανση. Επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου μετά από 15 ημέρες παραμονής στην ίδια θέση.

3. Εύρεση ιδιοκτήτη μέσω Υπουργείου Μεταφορών.

4. Ενημέρωση Υπουργείου Οικονομικών & υπηρεσιών Ασφαλείας.

5. Συστημένη ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη.

6. Άρση μετά από 20 ημέρες από τη σήμανση, εφόσον το δίκυκλο παραμένει στο ίδιο σημείο.

7. Αναγγελία προς ΔΔΔΥ & προγραμματισμός παράδοσης

Η δράση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες με εντατικούς ρυθμούς σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων.