Επιχείρηση απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών από παραλίες στη Χαλκιδική - Real.gr

Επιχείρηση απομάκρυνσης μονίμων κατασκευών (ομπρέλες, ξαπλώστρες, εξοπλισμοί κ.ά.) στον αιγιαλό πραγματοποίησαν σε τρία σημεία -μεταξύ Πολύχρονου, Χανιώτης και Πευκοχωρίου- συνεργεία του δήμου Κασσάνδρας με τη συνδρομή του οικείου αστυνομικού τμήματος.

Ο δήμος Κασσάνδρας αναφέρει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν προηγηθεί αυτοψίες και διαπιστώσεις παραβάσεων για μόνιμες κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο, προσθέτοντας ότι οι κατασχεμένοι εξοπλισμοί δεν επιστρέφονται.

Υπογραμμίζει, δε, ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα ακολουθήσουν αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες περιοχές, όπου καταγράφονται καταλήψεις του αιγιαλού.

Ο Δήμος καλεί όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε παράνομη κατάληψη του αιγιαλού να προβούν άμεσα στην απομάκρυνση των εγκαταστάσεων, αποφεύγοντας τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές συνέπειες.