Επιχείρηση διάσωσης άνδρα που τραυματίστηκε στο φαράγγι της Σαμαριάς - Real.gr

Επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού ενός μελισσοκόμου που βρισκόταν σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, βρίσκεται σε εξέλιξη από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η υπηρεσία ενημερώθηκε από τον ίδιο, όταν έπεσε από ύψος και χτύπησε, στην προσπάθεια του, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, να οδηγήσει το ζώο που έχει μαζί του.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν η ομάδα της 19ης ΕΜΟΔΕ Χανίων και της 3ης ΕΜΑΚ Ηρακλείου και αυτή την ώρα η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μελισσοκομος αν και έχει χτυπήσει σε διάφορα σημεία του σώματος του, είναι σε θέση επικοινωνίας και επαφής για συνεργασία με τους διασώστες.