Συναγερμός στον Παρνασσό: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό δυο ορειβατών - Real.gr

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και εθελοντικών οργανώσεων είναι σε εξέλιξη στον Παρνασσό και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γεροντόβραχου.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δύο άτομα ηλικίας 47 και 44 ετών, αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα να μην μπορούν το δρόμο της επιστροφής προς Αράχωβα. Αναζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18:50’ και αφού στάθηκε αδύνατο να βρουν μονοπάτι.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους, έχουν κινητοποιηθεί άνδρες της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα), της Π.Υ. Λιβαδειάς, με συνολικά 13 άτομα, καθώς και τρεις εθελοντικές ομάδες με 16 άτομα, που γνωρίζουν την περιοχή ως το παλιό χιονοδρομικό κέντρο και το καταφύγιο Δέφνερ.

Το βουνό στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πλούσιο χιόνι και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες ειδικά όταν πέσει ο ήλιος.