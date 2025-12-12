Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού - Real.gr

του Θεοδόση Πάνου

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Δ.A.O.E. (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον OΠEKEΠE μέσω ψευδών δηλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά κατηγορούνται 42 άτομα, 15 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί.

Ανάμεσά στους συλληφθέντες γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος συνεταιρισμού στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα γνωστός από τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Το διάστημα το οποίο ερευνά το ελληνικό FBI αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025 και το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.